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Лукашенко расширил полномочия силовиков и разрешил привлекать армию к разгону протестов

Автор: Дмитрий Кузнецов

Александр Лукашенко подписал закон, разрешающий привлекать вооруженные силы Беларуси к разгону протестов. Кроме того он расширил полномочия силовых органов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал пресс-службы главы государства "Пул первого".

Отмечается, что закон составлялся "с учетом полученного практического опыта". В документе указываются задачи для Вооруженных сил Беларуси. Среди них:

  • борьба с терроризмом;
  • общественной безопасности;
  • пресечение массовых беспорядков;
  • обеспечение безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов.

Закон также расширяет перечень силовых, которые привлекаются к обеспечению режима чрезвычайного положения (ЧП). Делается это "за счет включения их в число военизированных организаций" К ним относятся:

  • силы и средства МЧС (министерства чрезвычайных ситуаций);
  • Следственного комитета;
  • Государственного комитета судебных экспертиз и Департамента финансовых расследований.

При этом закон дополняет их новыми задачами, включая:

  • предупреждение и пресечение беспорядков;
  • обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности.

В документе прописано определение, что именно считается беспорядки при введении ЧП. Это действия, которые сопровождаются насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан:

  • попытки насильственного изменения конституционного строя;
  • попытки захвата или присвоения власти;
  • вооруженный мятеж;
  • массовые беспорядки;
  • межнациональные и межконфессиональные конфликты.

В законе уточнен перечень возможных чрезвычайных мер и временных ограничений при ЧП. В частности, добавлена возможность приостановки выпуска и распространения продукции СМИ, вводится особый порядок аккредитации журналистов, а также ограниченный доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям.

Напомним, в мае Лукашенко разрешил силовикам применять боевую и специальную технику против участников протестов.

Отметим, в августе 2020 года в Беларуси вспыхнули протесты после президентских выборов. Лукашенко обвинил в их организации США, Польшу, Литву, Украину и Чехию.

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