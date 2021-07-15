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Лукашенко розширив повноваження силовиків і дозволив залучати армію до розгону протестів

Автор: Дмитрий Кузнецов

Олександр Лукашенко підписав закон, що дозволяє залучати збройні сили Білорусі до розгону протестів. Крім того, він розширив повноваження силових органів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал прес-служби глави держави "Пул першого".

Зазначається, що закон складався "з урахуванням отриманого практичного досвіду". У документі вказуються завдання для Збройних сил Білорусі. Серед них:

  • боротьба з тероризмом;
  • громадської безпеки;
  • припинення масових заворушень;
  • забезпечення безпеки охоронюваних осіб і охоронюваних об'єктів.

Закон також розширює перелік силових, які залучаються до забезпечення режиму надзвичайного стану (НП). Робиться це "коштом включення їх в число воєнізованих організацій" до них відносяться:

  • сили і засоби МНС (Міністерства надзвичайних ситуацій);
  • Слідчого комітету;
  • Державного комітету судових експертиз та Департаменту фінансових розслідувань.

При цьому закон доповнює їх новими завданнями, включаючи:

  • попередження та припинення заворушень;
  • забезпечення охорони громадського порядку та громадської безпеки.

У документі прописано визначення, що саме вважається безладом при введенні НП. Це дії, які супроводжуються насильницькими діями, що створюють безпосередню загрозу життю і безпеці громадян:

  • спроби насильницької зміни конституційного ладу;
  • спроби захоплення або привласнення влади;
  • збройний заколот;
  • масові заворушення;
  • міжнаціональні та міжконфесійні конфлікти.

У Законі уточнено перелік можливих надзвичайних заходів і тимчасових обмежень при НП. Зокрема, додано можливість призупинення випуску та розповсюдження продукції ЗМІ, запроваджується особливий порядок акредитації журналістів, а також обмежений доступ до інтернет-ресурсів та мережевих видань.

Нагадаємо, в травні Лукашенко дозволив силовикам застосовувати бойову і спеціальну техніку проти учасників протестів.

Відзначимо, в серпні 2020 року у Білорусі спалахнули протести після президентських виборів. Лукашенко звинуватив в їх організації США, Польщу, Литву, Україну і Чехію.

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