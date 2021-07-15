Лукашенко розширив повноваження силовиків і дозволив залучати армію до розгону протестів

Олександр Лукашенко підписав закон, що дозволяє залучати збройні сили Білорусі до розгону протестів. Крім того, він розширив повноваження силових органів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал прес-служби глави держави "Пул першого".
Зазначається, що закон складався "з урахуванням отриманого практичного досвіду". У документі вказуються завдання для Збройних сил Білорусі. Серед них:
Закон також розширює перелік силових, які залучаються до забезпечення режиму надзвичайного стану (НП). Робиться це "коштом включення їх в число воєнізованих організацій" до них відносяться:
При цьому закон доповнює їх новими завданнями, включаючи:
У документі прописано визначення, що саме вважається безладом при введенні НП. Це дії, які супроводжуються насильницькими діями, що створюють безпосередню загрозу життю і безпеці громадян:
У Законі уточнено перелік можливих надзвичайних заходів і тимчасових обмежень при НП. Зокрема, додано можливість призупинення випуску та розповсюдження продукції ЗМІ, запроваджується особливий порядок акредитації журналістів, а також обмежений доступ до інтернет-ресурсів та мережевих видань.
Нагадаємо, в травні Лукашенко дозволив силовикам застосовувати бойову і спеціальну техніку проти учасників протестів.
Відзначимо, в серпні 2020 року у Білорусі спалахнули протести після президентських виборів. Лукашенко звинуватив в їх організації США, Польщу, Литву, Україну і Чехію.