Лукашенко розширив повноваження силовиків і дозволив залучати армію до розгону протестів

Зазначається, що закон складався "з урахуванням отриманого практичного досвіду". У документі вказуються завдання для Збройних сил Білорусі. Серед них:

боротьба з тероризмом;

громадської безпеки;

припинення масових заворушень;

забезпечення безпеки охоронюваних осіб і охоронюваних об'єктів.

Закон також розширює перелік силових, які залучаються до забезпечення режиму надзвичайного стану (НП). Робиться це "коштом включення їх в число воєнізованих організацій" до них відносяться:

сили і засоби МНС (Міністерства надзвичайних ситуацій);

Слідчого комітету;

Державного комітету судових експертиз та Департаменту фінансових розслідувань.

При цьому закон доповнює їх новими завданнями, включаючи:

попередження та припинення заворушень;

забезпечення охорони громадського порядку та громадської безпеки.

У документі прописано визначення, що саме вважається безладом при введенні НП. Це дії, які супроводжуються насильницькими діями, що створюють безпосередню загрозу життю і безпеці громадян:

спроби насильницької зміни конституційного ладу;

спроби захоплення або привласнення влади;

збройний заколот;

масові заворушення;

міжнаціональні та міжконфесійні конфлікти.

У Законі уточнено перелік можливих надзвичайних заходів і тимчасових обмежень при НП. Зокрема, додано можливість призупинення випуску та розповсюдження продукції ЗМІ, запроваджується особливий порядок акредитації журналістів, а також обмежений доступ до інтернет-ресурсів та мережевих видань.