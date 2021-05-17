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В Беларуси разрешили силовикам применять боевую и спецтехнику против участников беспорядков

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Минск, Понедельник 17 мая 2021 14:15
В Беларуси разрешили силовикам применять боевую и спецтехнику против участников беспорядков Фото: непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

Непризнанный Украиной президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, который вносит изменения в обеспечение национальной безопасности. Документ позволяет силовикам применять при пресечении массовых беспорядков боевую и специальную технику.

Об этом сообщает БелТА.

Документ вносит изменения в законы, которые регулируют деятельность правоохранительных органов и военизированных организаций.

В частности, закон позволяет проводить личный досмотр граждан и находящихся при них вещей, транспортных средств при задержании. Также предусматривается, что силовики не несут ответственности за вред, причиненный в результате применения физической силы, спецсредств, оружия, боевой и спецтехники, если их применения "осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов".

"Кроме того, органы внутренних дел наделяются правом применять боевую и специальную технику при пресечении массовых беспорядков", - отмечает издание.

Еще органам внутренних дел разрешено запрещать гражданам проводить фото и видеосъемку, аудиозапись окружающей обстановки.

Основные положения закона вступают в силу через месяц после его официального опубликования.

Напомним, в Беларуси обострилась ситуация с августа 2020 года, когда после президентских выборах начались массовые демонстрации против режима Лукашенко. При этом силовики проводили массовые задержания и применяли силу против демонстрантов.

В конце февраля лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что оппозиция "потеряла улицы".

Ранее РБК-Украина писало, что страны G7 призвали Беларусь провести новые выборы президента.

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