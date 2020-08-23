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В Минске перебои с интернетом, операторы говорят о приказе власти

Минск, Воскресенье 23 августа 2020 20:26
В Минске перебои с интернетом, операторы говорят о приказе власти
Фото: в Минске наблюдаются перебои с интернетом (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

У пользователей не работают мессенджеры и социальные сети

В столице Беларуси Минске начались перебои с интернетом. Один из мобильных операторов сообщил, что скорость мобильного интернета снижена по требованию государственных органов с целью обеспечения национальной безопасности.

Об этом сообщает издание Onliner.

Отмечается, что вечером у абонентов перестали работать мессенджеры, социальные сети и некоторые сайты.

"С сожалением сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 на территории некоторых районов г. Минска. Исполнение данного требования приводит к ухудшению качества сервиса передачи данных", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Беларуси проходит масштабный митинг против действующего президента Александра Лукашенко.

Кроме того, Минобороны пригрозило протестующим применением силы со стороны армии, в случае нарушения общественного порядка вблизи военных монументов.

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