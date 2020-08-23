Лукашенко про протестувальників: ми з ними розберемося

Фото: Олександр Лукашенко (flickr com statephotos)

Олександр Лукашенко подякував силовикам за озрану його резиденції під час акції протесту

Президент Білорусі Олександр Лукашенко подякував співробітників силових структур, які його охороняли резиденцію - палац Незалежності під час акцій протесту. Він пообіцяв їм розібратися з протестувальниками.

Про це повідомляє Telegram-канал "Пул першого".

"Спасибі, хлопці, ви красені. Ми з ними розберемося", - сказав Лукашенко.

Співробітники правоохоронних органів зустріли президента оплесками і пообіцяли бути з ним до кінця.

Нагадаємо, сьогодні у Білорусі проходить масштабний мітинг проти чинного президента Олександра Лукашенка.

Крім того, в Мінську користувачі повідомляють про перебої в роботі інтернету; оператори повідомляють, що це був наказ від уряду.