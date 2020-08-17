Лукашенко про протести: якщо підете ломити - відповісте

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко заявив, що силовики будуть відповідати на провокації

Білоруський президент Олександр Лукашенко в ході загальнонаціонального страйку у Білорусі пригрозив учасникам протестів силовими заходами. За його словами, влада більше не буде вмовляти протестувальників.

Про це він заявив в ході візиту на Мінський автомобільний завод, який оголосив страйк, передає БЕЛТА.

У своєму виступі Лукашенко спростував інформацію про нерухомість і грошові кошти, які йому належать.

"Сьогодні треба думати не айфоном-телефоном, а мізками. Думайте! Ви передайте всім, що ніхто нікого вмовляти не буде. Усе. Настав той рубіж, що, якщо ви переступите - господь з вами. Якщо ви вивалите на вулиці, ми перетерпимо. Якщо ви підете ломити - відповісте. Ось вам чоловіча розмова", - заявив Лукашенко.

Він також додав, що силовики будуть відповідати на провокації.

"Якщо у когось є діти, візьміть голову в руки і зрозумійте, що ніколи військова людина вам не пробачить, коли ви її б'єте в спину на автомобілі. Я просив до цих подій: не провокуйте їх. Вони будуть захищати свої родини, на які сьогодні йде тиск через соціальні мережі", - зазначив Лукашенко.

Нагадаємо, раніше у ході візиту на Мінський завод колісних тягачів Лукашенко в черговий раз заявив, що нових виборів президента не буде.

У той самий час він висловив готовність поділитися президентськими повноваженнями після зміни конституції Білорусі.