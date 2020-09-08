ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Лукашенко: я просто так не уйду

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что просто так не уйдет со своей должности. По его словам, он все время своего президентства обустраивал Беларусь.

Об этом сообщил главный редактор радиостанции "Говорит Москва", который брал у Лукашенко интервью.

Он заявил, что не бросит все просто так.

"Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!", - процитировал его журналист.

Самые читаемые новости

Напомним, сегодня Александр Лукашенко дал интервью российским СМИ. В ходе этого интервью он также признал, что "немного пересидел" на своем посту.

Отметим, Лукашенко президент Беларуси с 20 июля 1994 года.

Сегодня лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что Александр Лукашенко не имеет никаких законных оснований оставаться президентом Беларуси.

Ранее сообщалось, что Европейский союз обсуждает возможность введения санкций против президента Беларуси.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Александр ЛукашенкоБеларусь