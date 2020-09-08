Лукашенко: я просто так не уйду

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что просто так не уйдет со своей должности. По его словам, он все время своего президентства обустраивал Беларусь.

Об этом сообщил главный редактор радиостанции "Говорит Москва", который брал у Лукашенко интервью.

Он заявил, что не бросит все просто так.

"Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!", - процитировал его журналист.

Напомним, сегодня Александр Лукашенко дал интервью российским СМИ. В ходе этого интервью он также признал, что "немного пересидел" на своем посту.

Отметим, Лукашенко президент Беларуси с 20 июля 1994 года.

Сегодня лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что Александр Лукашенко не имеет никаких законных оснований оставаться президентом Беларуси.

Ранее сообщалось, что Европейский союз обсуждает возможность введения санкций против президента Беларуси.