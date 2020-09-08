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Лукашенко: я просто так не піду

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що просто так не піде зі своєї посади. За його словами, він весь час свого президентства облаштовував Білорусь.

Про це повідомив головний редактор радіостанції "Говорить Москва", який брав у Лукашенка інтерв'ю.

Він заявив, що не покине все просто так.

"Я просто так не піду. Я чверть століття облаштовував Білорусь. До того ж, якщо я піду, моїх прихильників будуть різати!", - процитував його журналіст.

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Нагадаємо, сьогодні Олександр Лукашенко дав інтерв'ю російським ЗМІ. В ході інтерв'ю він також визнав, що "трохи пересидів" на своєму посту.

Зазначимо, Лукашенко президент Білорусі з 20 липня 1994 року.

Сьогодні лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що Олександр Лукашенко не має жодних законних підстав залишатися президентом Білорусі.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз обговорює можливість введення санкцій проти президента Білорусі.

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