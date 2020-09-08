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Лукашенко о президентских сроках: возможно, я немного пересидел

Минск, Вторник 08 сентября 2020 13:43
Лукашенко о президентских сроках: возможно, я немного пересидел
Фото: Алекандр Лукашенко (flickr com statephotos)
Автор: РБК-Украина

Президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что "немного пересидел" на своем посту. В то же время, по его мнению, только он сейчас может "защитить белорусов".

Об этом Лукашенко заявил в интервью российским СМИ, передает ТАСС.

"Да, возможно, я немного пересидел, возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов", - цитирует ТАСС слова Лукашенко.

Отметим, большое интвервью президента Беларуси российским СМИ еще не показывали в эфире.

Напомним, в августе на фоне массовых протестов и забастовок Лукашенко исключал проведение новых выборов президента.

"Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет", - обращался Лукашенко к бастующим.

Сегодня лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская на онлайн выступлении в ПАСЕ заявила, что Лукашенко не имеет законных оснований оставаться президентом.

Отметим, действующий президент Беларуси занимает свой пост с 1994 года. После инаугурации будет шестой по счету президентский срок.

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