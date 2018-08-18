Лукашенко прокомментировал заявления о диктатуре в Беларуси

Лукашенко назвал нереальной возможность диктатуры в Беларуси

Заявления о диктатуре в Белоруссии президент страны Алекандр Лукашенко назвал "смехотворными". Об этом гооврится в сообщении на сайте президента Беларуси.

Отмечается, что президент Беларуси заявил, что в его стране осуществлять "какую-то диктатуру нереально". Сами заявления о ней для Лукашенка "смехотворны".

"Беларусь - это демократическая страна. Притом, зажата двумя демократическими блоками с запада и с востока", - сказал Лукашенко.

Он добавил также, что порядок в его стране "всегда был и будет". Кроме того, лидер страны заявил, что "не может быть никаких разногласий и разночтений в проведении курса развития" Беларуси.

"А у нас в правительстве, не буду называть фамилии, было так: давайте мы вот курс этот заявим, а потом будем проводить иной курс - в других же странах так делается", - заявил Лукашенко.

В добавок президент сказал, что главное в политике Беларуси - это народ, а не популизм.

"В противном случае нам в этой стране делать нечего. Люди - это главное", - резюмировал он.

Напомним, 18 августа стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Сергея Румаса новым премьер-министром страны, а также сменил руководство правительства.