Лукашенко прокоментував заяви про диктатуру в Білорусі

Лукашенко назвав нереальною можливість диктатури в Білорусі

Заяви про диктатуру в Білорусі президент країни Олекандр Лукашенко назвав "сміхотворними". Про це йдеться в повідомленні на сайті президента Білорусі.

Наголошується, що президент Білорусі заявив, що в його країні здійснювати "якусь диктатуру нереально". Самі заяви про неї для Лукашенка "сміховинні".

"Білорусь - це демократична країна. Притому, затиснута двома демократичними блоками з заходу і сходу", - сказав Лукашенко.

Він додав також, що порядок в його країні "завжди був і буде". Крім того, лідер країни заявив, що "не може бути ніяких розбіжностей і різночитань у проведенні курсу розвитку" Білорусі.

"А у нас в уряді, не буду називати прізвища, було так: давайте ми ось цей курс заявимо, а потім будемо проводити інший курс - в інших країнах так робиться", - заявив Лукашенко.

Насотсанок президент сказав, що головне у політиці Білорусі - це народ, а не популізм.

"В іншому випадку нам в цій країні робити нічого. Люди - це головне", - резюмував він.

Нагадаємо, 18 серпня стало відомо, що президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив Сергія Румаса новим прем'єр-міністром країни, а також змінив керівництво уряду.