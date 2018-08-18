Лукашенко назначил нового премьера Беларуси

Кроме того Лукашенко сменил состав правительства

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Сергея Румаса новым премьер-министром страны, а также сменил руководство правительства, сообщает "Белта".

Как сообщается, Румас до назначения премьером возглавлял Банк развития Беларуси.

"В повестке дня эти вопросы стоят давно. А в последнее время они приобрели особое звучание в связи с мероприятием на востоке Беларуси. Тогда мной было принято решение обновить наше правительство, особенно руководство", - сказал Лукашенко.

Кроме премьера Лукашенко сменил заместителей и первого заместителя премьер-министра, министра архитектуры и строительства, министра промышленности, министра связи и информатизации, министра экономики и председателя Государственного военно-промышленного комитета.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Комитет государственной безопасности (КГБ) Беларуси задержал на взятке в 200 тыс. долларов помощника президента республики Александра Лукашенко - инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко. Лукашенко, комментируя задержание своего помощника, заявил, что ему неприятно, когда люди при высоких должностях занимаются коррупцией.