Лукашенко прокоментував ідею злиття з Росією

Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)

Лукашенко заявив, що союз двох країн може розвиватися тільки на рівноправній основі

На нараді в Мінську президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що союз Білорусі і Росії може розвиватися тільки на рівноправній основі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

За словами Лукашенка, про об'єднання двох держав мови не йде.

"Немає рівноправній основи - немає союзу. Все має відбуватися на рівноправній основі, і на це повинна бути воля двох народів - Російської Федерації та Білорусі. Ми весь час, формуючи цей союз, повинні оглядатися на думку наших людей. Тому по багатьом причинам, ви самі розумієте, про об'єднання двох держав мови не йде", - заявив Лукашенко.

Лукашенко нагадав, що Білорусь і Росія в свій час підписали договір про створення Союзної держави і розвивали свої відносини, суворо дотримуючись цього документа.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав розпорядження про створення робочої групи по інтеграції Росії та Білорусі.

Лукашенко на прес-конференції в Мінську заявив, що "Білорусь ніколи не увійде до складу Російської Федерації".

Раніше повідомлялося, що Лукашенко вважає непотрібним розміщення російської військової бази на території його країни.