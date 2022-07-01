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Лукашенко призвал постсоветские страны "объединиться", за отказ - пригрозил

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что страны бывшего СССР должны "сблизиться" с Беларусью и Россией. За отказ от так называемого объединения он пригрозил "потерей суверенитета".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

"Сегодня страны постсоветского пространства должны быть искренне заинтересованы в сближении с Союзной державой, если, конечно, они хотят сохранить свои суверенитет и независимость. Мы убедились, что только совместно можно противостоять глобальным вызовам", - заявил Лукашенко.

Напомним, вчера руководитель белорусского режима призвал Кремль "быть готовыми" к использованию ядерного оружия.

Также Лукашенко заявлял, он считает, что "блокирование транзита" в Калининградскую область через Литву является объявлением войны.

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Александр ЛукашенкоБеларусь