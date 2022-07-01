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Лукашенко закликав пострадянські країни "об'єднатися", за відмову - пригрозив

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що країни колишнього СРСР мають "зблизитися" з Білоруссю та Росією. За відмову від так званого об'єднання він пригрозив "втратою суверенітету".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".

"Сьогодні країни пострадянського простору мають бути щиро зацікавлені у зближенні із Союзною державою, якщо, звісно, вони хочуть зберегти свої суверенітет та незалежність. Ми переконалися, що лише спільно можна протистояти глобальним викликам", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, вчора керівник білоруського режиму закликав Кремль "бути готовими" до використання ядерної зброї.

Також Лукашенко заявляв, що вважає, що "блокування транзиту" до Калінінградської області через Литву є оголошенням війни.

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Олександр ЛукашенкоБілорусь