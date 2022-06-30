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Лукашенко призвал РФ "быть готовыми" применить ядерное оружие

Новина українською →
Россия, Четверг 30 июня 2022 16:44
Лукашенко призвал РФ "быть готовыми" применить ядерное оружие Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Наталия Гурковская

Руководитель белорусского режима Александр Лукашенко призвал Кремль "быть готовыми" к использованию ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Они же летают, тренируются. Зачем тренируются? Зачем ядерные болванки возят?" - заявил он.

По словам Лукашенко, якобы Минск и Москва еще не отвечали зеркально на военную активность НАТО.

Он добавил, что складов ядерных боеприпасов в Белоруси нет, но нужно быть готовыми к любому развитию событий и "держать порох сухим".

"Мы должны быть готовы. 41-й год. Мы верим. Но должны держать порох сухим по всем направлениям. И не надо ерничать, кричать, что Путин захватил Белорусь, что хочет, то и делает. У нас собранная, разумная политика двух государств, за которую отвечает, прежде всего, Макей (Владимир, глава МИД Беларуси, - ред.) и Лавров", - казал он.

Как сообщалось, буквально в мае Лукашенко высказался о недопустимости применения ядерного оружия в ходе войны России против Украины.

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