Лукашенко о признании "ЛДНР": мы сделаем так, как будет нужно Беларуси и России

Лидер правящего белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что Беларусь может признать террористические группировки "ДНР" и "ЛНР". Он добавил, что этот вопрос уже стоит на повестке дня.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "БелТА".
"У нас этот вопрос в повестке дня стоит, и в ближайшее время мы сделаем так, как будет нужно и нам, и России", - заявил Лукашенко.
Напомним, что ранее Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия будут усиливать военное сотрудничество и проводить совместные военные маневры.
Как сообщало РБК-Украина, в Харьковской области во время обстрелов погиб ребенок.