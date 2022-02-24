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Лукашенко про визнання "ЛДНР": ми зробимо так, як буде потрібно Білорусі та Росії

Автор: Наталія Юрченко

Лідер правлячого білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь може визнати терористичні угруповання "ДНР" і "ЛНР". Він додав, що це питання вже стоїть на порядку денному.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "БелТА".

"У нас це питання на порядку денному стоїть, і найближчим часом ми зробимо так, як буде потрібно і нам, і Росії", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, що раніше Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь і Росія посилюватимуть військову співпрацю і проводитимуть спільні військові маневри.

Як повідомляло РБК-Україна, у Харківській області під час обстрілів загинула дитина.

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Вторгнення Росії до УкраїниОлександр ЛукашенкоБілорусь