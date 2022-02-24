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В Харьковской области вследствие обстрелов погиб ребенок

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Четверг 24 февраля 2022 11:29
В Харьковской области вследствие обстрелов погиб ребенок Фото: в Харьковской области вследствие обстрелов погиб ребенок (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Сергей Пышкин

В ходе нападения России на Украину был открыт огонь в сторону города Чугуев Харьковской области. Вследствие обстрелов погиб ребенок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Близко о 08:23 поступило сообщение о пожаре в местном 5-этажном жилом здании на территории микрорайона Авиатор.

"К месту происшествия выехало 3 оперативных отделения Службы спасения на автоцистернах, 1 автомобиль первой помощи и автолестница. К моменту прибытия спасателей горели балконы квартир на втором и третьем этажах, а также квартира на четвертом", - отмечает пресс-служба.

Фото: в Харьковской области вследствие обстрелов погиб ребенок (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Общая площадь пожара составила около 100 кв. метров.

В результате взрыва погиб несовершеннолетний ребенок. Также есть раненые, однако их количество не уточняется. Сотрудники ГСЧС эвакуировали 15 жителей дома.

Ликвидация огня в здании продолжается.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Кривом Роге жителей микрорайона "Макулан" эвакуируют из-за угроз взрыва боеприпасов вследствие обстрела.

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