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Лукашенко заявил, что РФ и Беларусь готовы провести новые военные маневры

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Минск, Вторник 22 февраля 2022 17:01
Лукашенко заявил, что РФ и Беларусь готовы провести новые военные маневры Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Лидер правящего белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия будут усиливать военное сотрудничество. В связи с этим он не исключает проведение новых военных маневров.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "БелТА".

"Мы будем усиливать дальнейшее развитие военного сотрудничества с нашей Россией, направленное на повышение обороноспособности союза", - заявил Лукашенко.

Он напомнил, что за последние полгода Беларусь и Российская Федерация дважды провели совместные учения "Запад-2021" и "Союзная решимость-2022".

"Надо будет - проведем новые, кто бы и как не рефлексировал по ту сторону границы на наши совместные с Россией маневры. Это наше суверенное право", - добавил Лукашенко.

Как сообщало РБК-Украина ранее, Европарламент призвал ЕС ввести санкции против России и усилить помощь Украине на фоне обострения ситуации на Донбассе.

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