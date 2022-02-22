Лукашенко заявил, что РФ и Беларусь готовы провести новые военные маневры

Лидер правящего белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия будут усиливать военное сотрудничество. В связи с этим он не исключает проведение новых военных маневров.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на " БелТА ".

"Мы будем усиливать дальнейшее развитие военного сотрудничества с нашей Россией, направленное на повышение обороноспособности союза", - заявил Лукашенко.

Он напомнил, что за последние полгода Беларусь и Российская Федерация дважды провели совместные учения "Запад-2021" и "Союзная решимость-2022".

"Надо будет - проведем новые, кто бы и как не рефлексировал по ту сторону границы на наши совместные с Россией маневры. Это наше суверенное право", - добавил Лукашенко.