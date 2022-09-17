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Лукашенко привиделись подразделения в Украине для свержения власти в Беларуси

Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на террритории Украины якобы формируются силовые подразделения для свержения власти в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

Он заявил, что белорусы в союзе с другими советскими народами "не только победили, но и, отбросив прежние обиды, в 1945-м освободили Польшу от фашизма".

А теперь, по его словам, на этих территориях якобы планируют свержение беларусской власти.

"... особенно в Украине (нашли удобное место), сегодня формируются силовые подразделения для свержения власти в Беларуси и возвращения нас как минимум к тому 1939 году", - сказал он.

Напомним, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь считает, что если Лукашенко решится напасть на Украину, ему придется вести военную операцию самостоятельно, российская армия не сможет ему помочь.

Тем временем в Беларуси снова продолжили военные учения. Они будут проходить как минимум до 24 сентября.

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Александр ЛукашенкоБеларусь