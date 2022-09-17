Лукашенку привиділися підрозділи в Україні для повалення влади в Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на території України нібито формуються силові підрозділи для повалення влади у Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Белта ".

Він заявив, що білоруси в союзі з іншими радянськими народами "не лише перемогли, а й, відкинувши колишні образи, 1945-го звільнили Польщу від фашизму".

А тепер, за його словами, на цих територіях нібито планують повалення білоруської влади.

"...особливо в Україні (знайшли зручне місце), сьогодні формуються силові підрозділи для повалення влади в Білорусі та повернення нас як мінімум до того 1939 року", - сказав він.