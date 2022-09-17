Лукашенку привиділися підрозділи в Україні для повалення влади в Білорусі
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на території України нібито формуються силові підрозділи для повалення влади у Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".
Він заявив, що білоруси в союзі з іншими радянськими народами "не лише перемогли, а й, відкинувши колишні образи, 1945-го звільнили Польщу від фашизму".
А тепер, за його словами, на цих територіях нібито планують повалення білоруської влади.
"...особливо в Україні (знайшли зручне місце), сьогодні формуються силові підрозділи для повалення влади в Білорусі та повернення нас як мінімум до того 1939 року", - сказав він.
Нагадаємо, директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь вважає, що якщо Лукашенко наважиться напасти на Україну, йому доведеться вести військову операцію самостійно, російська армія не зможе йому допомогти.
Тим часом у Білорусі знову продовжили військові навчання. Вони проходитимуть щонайменше до 24 вересня.
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