Антимонопольный комитет начал дело против ROSHEN

Фото: ROSHEN (roshenstores.com)

Компании из группы ROSHEN повысили цены на патоку для кондитерских фабрик

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал дело против компаний, которые входят в состав группы компаний ROSHEN. Дело начато по признакам злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке патоки.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Как отмечается в сообщении, крупнейшими отечественными производителями патоки крахмальной кукурузной (сиропов) являются компании, которые входят в состав группы ROSHEN.

"Группа ROSHEN в течение 2018 -2019 годов имела структурные признаки монопольного (доминирующего) положения на этом товарном рынке", - говорится в сообщении.

По информации АМКУ, группа ROSHEN в течение 2018 года устанавливала различные цены, а также различные условия приобретения патоки для определенной группы потребителей - кондитерских фабрик.

"В 2019 году, усилив рыночную власть в связи с запретом импорта из Российской Федерации патоки (сиропов), группа ROSHEN повысила цены на патоку собственного производства для всех покупателей, которые были объектом ценового анализа", - отмечается в сообщении.

По данным АМКУ, действия группы ROSHEN могли навредить конкурентам на рынках кондитерских изделий.

Отметим, собственником группы ROSHEN является пятый президент Украины Петр Порошенко (2014-2019). Украинский Forbes оценивает состояние Порошенко в 1,4 млрд долларов и помещает его на третье месте в рейтинге богатейших украинцев.

Напомним, в Антимонопольном комитете Украины обещают разобраться, нет ли сговора между лабораториями при образовании цены на ПЦР-тесты, которые выявляют коронавирус.