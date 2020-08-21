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Лукашенко завтра полетит в район учений под Гродно

Минск, Пятница 21 августа 2020 15:13
Лукашенко завтра полетит в район учений под Гродно
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Лукашенко заявил, что предупредил Путина о ситуации в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в этих условиях вынужден был большое количество военных перебросить на западное направление, особенно в район Гродно. Он полетит туда в субботу.

Об этом он заявил во время общения с работниками агрокомбината "Дзержинский", передает "БелТА".

"Завтра вы увидите. Я туда полечу инспектировать", - отметил он.

Лукашенко заявил, что предупредил президента России Владимира Путина о ситуации, которая складывается в Беларуси.

"У нас полное взаимопонимание, у нас есть договор соответствующий в рамках ОДКБ и Союзного государства", - добавил он.

Также в Минобороны Беларуси сообщили, что военные проведут комплексное тактическое учение на гродненском направлении. Будет создана сводная группировка войск, в состав которой входят воздушно-десантные, мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также расчеты беспилотных летательных комплексов и радиоэлектронной борьбы.

Учение будет проходить под руководством командующего войсками Западного оперативного командования в период с 28 по 31 августа.

На 174 учебном полигоне ВВС и ПВО в "Доманово" зенитные ракетные артиллерийские дивизионы 6 и 11 отдельных механизированных бригад выполнят боевые стрельбы из зенитного пушечного ракетного комплекса "Тунгуска".

Напомним, Александр Лукашенко пообещал разобраться с ситуацией в Беларуси в ближайшие дни.

Ранее он заявил, что Россия окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности.

Тем временем, украинская сторона усилила охрану границы с Беларусью.

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