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Лукашенко снова пригрозил размещением российской армии в Беларуси и назвал условие

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Беларусь, Понедельник 09 августа 2021 16:09
Лукашенко снова пригрозил размещением российской армии в Беларуси и назвал условие Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Александр Лукашенко в очередной раз пригрозил размещением российской армии в Беларуси. При этом он заявил, что войска РФ могут быть размещены на белорусской территории в случае опасности развязывания новой мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Лукашенко.

"Если будет нужно, тут не просто будет база. Тут все Вооруженные силы Российской Федерации будут размещены в случае опасности развязывания новой мировой войны", - заявил он.

Пр этом Лукашенко добавил, что на данном этапе размещать в Беларуси российские базы невыгодно ни России, ни Беларуси, поскольку в этом нет абсолютно никакого смысла.

"Никогда Россия сюда не передвинет тем более ядерные боеголовки: они будут непосредственно под обстрелом с территории Польши и Литвы", - подчеркнул он.

Напомним, в конце июля Лукашенко заявил, что в Беларуси могут разместить Вооруженные силы России.

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Александр Лукашенко Российская Федерация Беларусь
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