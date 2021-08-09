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Лукашенко знову пригрозив розміщенням російської армії в Білорусі і назвав умову

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Білорусь, Понеділок 09 серпня 2021 16:09
Лукашенко знову пригрозив розміщенням російської армії в Білорусі і назвав умову Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Олександр Лукашенко в черговий раз пригрозив розміщенням російської армії в Білорусі. При цьому він заявив, що війська РФ можуть бути розміщені на білоруській території в разі небезпеки розв'язання нової світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Лукашенко.

"Якщо буде потрібно, тут не просто буде база. Тут всі збройні сили Російської Федерації будуть розміщені в разі небезпеки розв'язання нової світової війни", - заявив він.

Пр цьому Лукашенко додав, що на даному етапі розміщувати в Білорусі російські бази невигідно ні Росії, ні Білорусі, оскільки в цьому немає абсолютно ніякого сенсу.

"Ніколи Росія сюди не пересуне тим більше ядерні боєголовки: вони будуть безпосередньо під обстрілом з території Польщі та Литви", - підкреслив він.

Нагадаємо, наприкінці липня Лукашенко заявив, що у Білорусі можуть розмістити Збройні Сили Росії.

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Олександр Лукашенко Російська Федерація Білорусь
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