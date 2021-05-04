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Лукашенко пригрозил ЕС проблемами в ответ на санкции

Новина українською → Минск, Вторник 04 мая 2021 17:37
Лукашенко пригрозил ЕС проблемами в ответ на санкции Фото: Александр Лукашенко (kremlin ru)
Автор: РБК-Украина

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил Европейскому союзу проблемами в ответ на санкции. Также он поручил проверить деятельность западных гуманитарных организаций.

Об этом он заявил на встрече с премьером Беларуси Романом Головченко, передает БЕЛТА.

По его словам, Евросоюз якобы пытается запугать Беларусь санкциями.

"Я не буду тут распространяться, высказывать какие-то мнения, просто скажу, чтобы вы понимали: если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Больше ничего не буду говорить. Время покажет. Но вас попрошу, как это было перед американским этим выпендрежем в экономике, дайте мне информацию о наиболее крупных европейских проектах у нас и предприятиях, которые созданы на территории Беларуси: посмотрим на их работу", - отметил Лукашенко.

Кроме того, он поручил посмотреть на деятельность в Беларуси западных гуманитарных программ.

"Эти некоммерческие организации, иностранные агенты, разного рода бандиты, которые устраивают здесь обдираловку и прочее… Мы договаривались о перерегистрации и этих организаций, и средств массовой информации. А то они нас держат на коротком поводке и начинают постоянно, когда это им захочется, дергать", - добавил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что в случае нападения на Беларусь с Запада российская армия развернется в тылу и поддержит белорусскую.

Также он рассказал, как якобы готовился государственный переворот в Беларуси. По его словам, было несколько сценариев.

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