Лукашенко пригрозив ЄС проблемами у відповідь на санкції

За його словами, Євросоюз нібито намагається залякати Білорусь санкціями.

"Я не буду тут поширюватися, висловлювати якісь думки, просто скажу, щоб ви розуміли: якщо європейці хочуть проблем у себе у зв'язку з цими санкціями, вони їх отримають. Більше нічого не буду говорити. Час покаже. Але вас попрошу, як це було перед американським цим випендрежем в економіці, дайте мені інформацію про найбільш великі європейські проекти у нас і підприємства, які створені на території Білорусі: подивимося на їх роботу", - зазначив Лукашенко.

Крім того, він доручив подивитися на діяльність в Білорусі західних гуманітарних програм.

"Ці некомерційні організації, іноземні агенти, різного роду бандити, які влаштовують тут обдиралку та інше... Ми домовлялися про перереєстрацію і цих організацій, і засобів масової інформації. А то вони нас тримають на короткому повідку і починають постійно, коли це їм захочеться, смикати", - додав Лукашенко.