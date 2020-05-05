Лукашенко пригласил лидеров стран бывшего СССР на парад Победы

Президент Беларуси Александр Лукашенко приглашает глав стран бывшего СССР на парад Победы в Минске. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусские СМИ.

Сообщается, что такое приглашение он озвучил в ходе общения с представителями СМИ.

"Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск. Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Это самая пострадавшая республика - живой памятник войне", - заявил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что парад на 9 мая в честь Дня победы не будет отменен из-за пандемии коронавируса.

"Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди (участники войны, - ред.) умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало", - отметил белорусский лидер.

Отметим, в Киеве 8-9 мая в связи с ограничениями в рамках карантина не будут проводить массовые мероприятия.