Лукашенко запросив лідерів країн колишнього СРСР на парад Перемоги

Президент Білорусі Олександр Лукашенко запрошує глав країн колишнього СРСР на парад Перемоги в Мінську. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруські ЗМІ.

Повідомляється, що таке запрошення він озвучив в ході спілкування з представниками ЗМІ.

"Публічно запрошую голів держав, хоча б колишнього Союзу, приїхати до Мінська. Правильно було б зібратися в Мінську. Це республіка, яка була стерта з лиця землі, яка першою прийняла удар. Це найпостраждаліша республіка - живий пам'ятник війні", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявляв, що парад на 9 травня на честь Дня перемоги не буде скасовано через пандемію коронавірусу.

"Я довго над цим думав. Звичайно, це емоційна, глибоко ідеологічна річ. Треба пам'ятати, що ті люди (учасники війни, - ред.) вмирали, можливо, і від вірусів, інших хвороб. Але вони це не відчували часом і про це не думали. І вмирали вони заради нас, як би це пафосно не звучало", - зазначив білоруський лідер.

Зазначимо, у Києві 8-9 травня у зв'язку з обмеженнями в рамках карантину не будуть проводити масові заходи.