Лукашенко придумав, навіщо йому А-50: не наближався до України і працював із "пробоїною в корпусі"

"Що це за літак? На території Білорусі це не російський літак. Це я попросив президента Росії направити мені повітряне угруповання для того, щоб ми могли здійснювати контроль по периметру наших білоруських кордонів та у спільному білорусько-російському угрупуванні відпрацьовувати певні навички", - сказав Лукашенка.

Диктатор нафантазував, що літак нібито "ніколи не залітав на територію України" та не наближався до кордону Польщі та Литви.

Також Лукашенко заявив, що літак було пошкоджено нібито внаслідок "теракту". При цьому диктатор зазначив, що "літак не зазнав якихось значних пошкоджень, крім, як вони кажуть, подряпин та однієї пробоїни у корпусі, яка військовому літаку не заважає виконувати його обов'язки".

Попри це, диктатор заявив, що Білорусь попросили росіян взяти цей літак на обслуговування та надіслати замість нього іншого. За його словами, так і сталося.

Нагадаємо, білоруські партизани повідомили про атаку на літак А-50 на аеродромі "Мачулищі". У мережі також з'явилися відео удару безпілотником по літаку А-50, а також супутникові знімки.

Сьогодні Лукашенко вперше підтвердивши диверсію на аеродромі, нафантазувавши при цьому історію з "українським диверсантом".

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