RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лукашенко придумал, зачем ему А-50: не приближался к Украине и работал с "пробоиной в корпусе"

Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Глава белорусского режима Александр Лукашенко нафантазировал, что Беларуси нужен российский разведывательный самолет А-50 для контроля периметра границ страны. При этом диктатор утверждает, что самолет якобы не залетал в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

"Что это за самолет? На территории Беларуси это не российский самолет. Это я попросил президента России направить мне воздушную группировку для того, чтобы мы могли осуществлять контроль по периметру наших белорусских границ и в совместной белорусско-российской группировке отрабатывать определенные навыки", - сказал Лукашенко.

Диктатор нафантазировал, что самолет якобы "никогда не залетал на территорию Украины" и не приближался к границе Польши и Литвы.

Также Лукашенко заявил, что самолет был поврежден якобы вследствие "теракта". При этом диктатор отметил, что "самолет не претерпел каких-то значительных повреждений, кроме, как они говорят, царапин и одной пробоины в корпусе, которая военному самолету не мешает выполнять его обязанности".

Несмотря на это, диктатор заявил, что Беларусь попросили россиян взять этот самолет на обслуживание и прислать взамен другой. По его словами, так и произошло.

Напомним, белорусские партизаны сообщили об атаке на самолет А-50 на аэродроме "Мачулищи". В сети также появились видео удара беспилотником по самолету А-50, а также спутниковые снимки.

Сегодня Лукашенко впервые подтвердив диверсию на аэродроме, нафантазировав при этом историю с "украинским диверсантом".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьАлександр ЛукашенкоРоссийская Федерация