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Лукашенко предупредил студентов-белорусов в Польше: придется подтверждать дипломы

Беларусь, Пятница 25 сентября 2020 13:59
Лукашенко предупредил студентов-белорусов в Польше: придется подтверждать дипломы
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Юлия Струк

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за то, чтобы белорусские студенты, закончившие обучение в польских вузах, подтверждали свои дипломы при устройстве на работу в республике. В Польше заявили, что только выиграют от такого решения.

Об этом сообщает издание TUT.by.

"Они должны будут подтвердить здесь диплом", - отметил президент Беларуси.

В свою очередь представитель министерства науки и высшего образования Польши подчеркнул, что республика готова оставить у себя выпускников из Беларуси, если они столкнутся с трудностями при подтверждении своих дипломов дома.

"Мы с удивлением только что прочитали заявление господина Лукашенко... Мы с удовольствием их здесь оставим. Мы от этого только выиграем, получив образованных специалистов", - сказал чиновник.

По его словам, студенты-белорусы, несколько лет проучившись в Польше, очень хорошо владеют языком, интегрировались в общество, а большинство из них начинают работать еще в студенчестве.

Напомним, Лукашенко заявил, что на будущей неделе рассмотрит вопрос о введении двухнедельного карантина из-за COVID-19 для приезжающих из стран Запада.

Как писало РБК-Украина, 17 сентября Беларусь усилила границу с Украиной и закрыла с Польшей и Литвой.

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