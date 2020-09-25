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Лукашенко попередив студентів-білорусів у Польщі: доведеться підтверджувати дипломи

Білорусь, П'ятниця 25 вересня 2020 13:59
Лукашенко попередив студентів-білорусів у Польщі: доведеться підтверджувати дипломи
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Юлія Струк

Президент Білорусі Олександр Лукашенко виступає за те, щоб білоруські студенти, які закінчили навчання у польських вузах, підтверджували свої дипломи при влаштуванні на роботу в республіці. У Польщі заявили, що тільки виграють від такого рішення.

Про це повідомляє видання TUT.by.

"Вони повинні будуть підтвердити тут диплом", - зазначив президент Білорусі.

Своєю чергою представник міністерства науки і вищої освіти Польщі підкреслив, що республіка готова залишити у себе випускників з Білорусі, якщо вони постануть перед труднощами при підтвердженні своїх дипломів вдома.

"Ми з подивом щойно прочитали заяву пана Лукашенка... Ми із задоволенням їх тут залишимо. Ми від цього тільки виграємо, отримавши освічених фахівців", - сказав чиновник.

За його словами, студенти-білоруси, кілька років провчившись у Польщі, дуже добре володіють мовою, інтегрувалися у суспільство, а більшість з них починають працювати ще в студентські роки.

Нагадаємо, Лукашенко заявив, що наступного тижня розгляне питання про введення двотижневого карантину через COVID-19 для приїжджаючих з країн Заходу.

Як писало РБК-Україна, 17 вересня Білорусь посилила кордон з Україною і закрила з Польщею і Литвою.

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Новини України В світі Олександр ЛукашенкоБілорусьстуденты
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