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Тихановская прибыла с визитом в США. Встретится с представителями Белого дома и Госдепа

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США, Воскресенье 18 июля 2021 01:59
Тихановская прибыла с визитом в США. Встретится с представителями Белого дома и Госдепа Фото: лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская (twitter.com Tsihanouskaya)
Автор: РБК-Украина

Тихановская прибыла с визитом в США. Встретится с представителями Белого дома и Госдепа, а также послами иностранных государств в Штатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Светланы Тихановской.

Планируется, что визит Тихановской в США продлится пять дней. Пока неизвестно, встретится ли лидер белорусской оппозиции с президентом США Джо Байденом.

Основная тема визита - поиск путей преодоления кризиса в Белоруссии и помощи ее жителям. Полтора месяца назад Тихановская уже выступала по видеосвязи в Конгрессе: там она призывала ввести санкции против ведущих белорусских предприятий. Это, по ее мнению, могло бы способствовать передаче власти в Беларуси.

Светлана Тихановская в прошлом году участвовала в президентских выборах в Беларуси и по официальным данным набрала чуть более 10% голосов. Победителем был объявлен нынешний правитель республики Александр Лукашенко. Однако оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными. Тихановская и ряд других лидеров оппозиции из-за преследований властями были вынуждены покинуть Беларусь.

Ранее в Беларуси Telegram-канал мужа Тихановской признали экстремистским.

Также в Беларуси предложили ограничить президентские сроки и гарантировать безопасность "бывшим".

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