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Лукашенко представив свою версію від'їзду Тіхановської, назвавши її "мерзотницею"

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Мінськ, Субота 31 липня 2021 02:59
Лукашенко представив свою версію від'їзду Тіхановської, назвавши її "мерзотницею" Фото: Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав лідера білоруської опозиції "мерзотником". Так він назвав Світлану Тіхановську, коментуючи її від'їзд з країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".

Лукашенко спростував твердження про те, що білоруська влада змусила Тіхановську покинути країну.

"Сьогодні прочитав у доповіді, що її змусили виїхати з Білорусі та погрожували, що там мало не дітей схоплять і ще чогось. Слухайте, діти для мене завжди позамежно, і ви це знаєте. Діти за батьків не мають нести ось таку відповідальність, що я поїду в Литву, схоплю дітей. Ну, якщо ви їх туди вивезли, захищайте", - заявив він.

Лукашенко також заявив, що опозиціонерка нібито особисто зверталася до начальника оперативно-аналітичного центру при президентові Білорусі Андрія Павлюченка за дозволом на виїзд з країни та фінансовою допомогою.

За словами Лукашенка, Тіхановській дали 15 тисяч доларів і дозволили виїхати до Литви.

"І вона сьогодні говорить про те, що їй погрожували, що дітей від неї віднімали та інше. Мерзотниця!",- уклав він.

Раніше Тіхановська заявила, що шкодує про від'їзд з Білорусі після президентських виборів у серпні 2020 року. На її думку, це було помилкою, яка частково привела протестувальників до невдачі. При цьому вона зазначила, що до того моменту білоруси і самі не були готові до масових акцій і не мали жодних координаційних структур.

Нагадаємо, президент США Джо Байден зустрівся в Білому домі з лідером білоруської опозиції Світланою Тіхановською. Він підтвердив підтримку народу Білорусі в його прагненні до демократії.

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