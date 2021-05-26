Лукашенко предложил провести встречу Путина и Байдена в Минске

Лукашенко уверен, что Путин с удовольствием приедет в Беларусь.

"Публично хочу пригласить: если они хотят обсудить проблемы Беларуси, пусть приезжают к нам. Я встречу их достойно обоих, обсудим все проблемы... Будет откровенный разговор. А сидеть в Швейцарии и учить Путина проблемам Беларуси - это смешно", - сказал он.

По его словам, Путин и Байден во время телефонного разговора уже успели обсудить Беларусь. После этого, по словам Лукашенко, Путин потом звонил ему и извинялся, что без разрешения обсуждал Беларусь.

"Я говорю: "Да за это тебе спасибо, что ты ему так сказал". Поэтому пусть поговорят в Беларуси, хоть будет знать (Байден, - ред), где она расположена", - сказал Лукашенко.