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Лукашенко предложил провести встречу Путина и Байдена в Минске

Автор: Анастасия Рокитна

Александр Лукашенко считает, если президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин хотят обсудить Беларусь, то им лучше сделать это в Минске. Он публично пригласил их приехать в Минск.

Об этом сообщает "БелТА".

Лукашенко уверен, что Путин с удовольствием приедет в Беларусь.

"Публично хочу пригласить: если они хотят обсудить проблемы Беларуси, пусть приезжают к нам. Я встречу их достойно обоих, обсудим все проблемы... Будет откровенный разговор. А сидеть в Швейцарии и учить Путина проблемам Беларуси - это смешно", - сказал он.

По его словам, Путин и Байден во время телефонного разговора уже успели обсудить Беларусь. После этого, по словам Лукашенко, Путин потом звонил ему и извинялся, что без разрешения обсуждал Беларусь.

"Я говорю: "Да за это тебе спасибо, что ты ему так сказал". Поэтому пусть поговорят в Беларуси, хоть будет знать (Байден, - ред), где она расположена", - сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Байден и Путин проведут встречу 16 июня 2021 года в швейцарской Женеве.

Напомним, в Кремле заявили, что первая встреча двух лидеров обойдется без подписания каких-либо документов.

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Новости Украины Александр ЛукашенкоВладимир ПутинДжозеф Байден