Лукашенко предложил провести встречу Путина и Байдена в Минске

Александр Лукашенко считает, если президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин хотят обсудить Беларусь, то им лучше сделать это в Минске. Он публично пригласил их приехать в Минск.
Об этом сообщает "БелТА".
Лукашенко уверен, что Путин с удовольствием приедет в Беларусь.
"Публично хочу пригласить: если они хотят обсудить проблемы Беларуси, пусть приезжают к нам. Я встречу их достойно обоих, обсудим все проблемы... Будет откровенный разговор. А сидеть в Швейцарии и учить Путина проблемам Беларуси - это смешно", - сказал он.
По его словам, Путин и Байден во время телефонного разговора уже успели обсудить Беларусь. После этого, по словам Лукашенко, Путин потом звонил ему и извинялся, что без разрешения обсуждал Беларусь.
"Я говорю: "Да за это тебе спасибо, что ты ему так сказал". Поэтому пусть поговорят в Беларуси, хоть будет знать (Байден, - ред), где она расположена", - сказал Лукашенко.
Ранее сообщалось, что Байден и Путин проведут встречу 16 июня 2021 года в швейцарской Женеве.
Напомним, в Кремле заявили, что первая встреча двух лидеров обойдется без подписания каких-либо документов.