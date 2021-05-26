Лукашенко запропонував провести зустріч Путіна і Байдена в Мінську

Лукашенко впевнений, що Путін із задоволенням приїде в Білорусь.

"Публічно хочу запросити: якщо вони хочуть обговорити проблеми Білорусі, нехай приїжджають до нас. Я зустріну їх гідно обох, обговоримо всі проблеми... Буде відверта розмова. А сидіти в Швейцарії і вчити Путіна проблемам Білорусі - це смішно", - сказав він.

За його словами, Путін і Байден під час телефонної розмови вже встигли обговорити Білорусь. Після цього, за словами Лукашенка, Путін потім дзвонив йому і вибачався, що без дозволу обговорював Білорусь.

"Я говорю:" Так за це тобі дякую, що ти йому так сказав". Тому нехай поговорять в Білорусі, хоч знатиме (Байден, - ред.), де вона розташована", - сказав Лукашенко.