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Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Беларусь, - Белый дом

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Вашингтон, Вторник 25 мая 2021 20:16
Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Беларусь, - Белый дом Фото: Джен Псаки, прес-секретарь Белого дома (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Джо Байден во время встречи с президентом России Владимиром Путиным планирует обсудить Украину. Также среди тем встречи лидеров США и России будет Беларусь.

Об этом во время разговора с журналистами заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По словам Псаки, Байден и Путин в рамках встречи в Женеве обсудят весь спектр насущных вопросов в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Американский лидер попытается наладить отношения между США и Россией, чтобы они стали более предсказуемыми и стабильными.

"Президент также поднимет вопрос Украины, подчеркнув поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. Он также планирует поднять вопрос Беларуси", - сказала она.

Напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба говорил, что госсекретарь США пообещал не договариваться с Россией об Украине без участия Украины. Однако к возможному обсуждению Украины во время встречи Байдена с Путиным Кулеба отнесся одобрительно.

Сегодня Белый дом и Кремль официально объявили о встрече Байдена и Путина. Переговоры двух лидеров пройдут с глазу на глаз 16 июня в Женеве, когда Байден будет находиться в Европе.

До этого в Кремле заявляли, что во время встречи Путин и Байден могут обсудить контроль над вооружением.

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