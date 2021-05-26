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Лукашенко пожаловался на расходы из-за инцидента с самолетом Ryanair

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Беларусь, Среда 26 мая 2021 13:00
Лукашенко пожаловался на расходы из-за инцидента с самолетом Ryanair Фото: Лукашенко пожаловался на расходы из-за инцидента с самолетом (kremlin.ru)
Автор: Андрей Василюк

Александр Лукашенко заявил, что власти понесли расходы из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске. Он считает, что эти затраты "нужно компенсировать".

Об этом сообщает "Беларусь Сегодня".

"Если вы готовите очередной пакет санкций, то не забудьте компенсировать затраты, которые понесла белорусская сторона за время расследования инцидента. МЧС, Минздрав, саперы, кинологи, антитеррор и другие службы, которые были подняты по моей команде. Ведь они были задействованы в соответствии с международными правилами и нашими законами. Надо за это заплатить", - заявил Лукашенко.

Он заявил, что против Беларуси якобы развязана "многоплановая, многоуровневая гибридная война".

Лукашенко также заявил об угрозе очередной мировой войны, если в Беларуси "что-то вспыхнет". По его словам, это может случиться, потому что Беларусь - центр Европы.

Напомним, в воскресенье в Минске принудительно посадили самолет компании Ryanair, после чего задержали оппозиционера Романа Протасевича. Посадку самолета потребовали из-за якобы взрывного устройства на борту. Пассажирский самолет сопровождали боевые истребители.

В Европе и США раскритиковали такие действия беларусских властей. Ряд авиакомпаний и стран запретили полеты над Беларусью.

Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о подготовке новой волны протестов в Беларуси.

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