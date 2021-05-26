Лукашенко поскаржився на витрати через інцидент з літаком Ryanair

Олександр Лукашенко заявив, що влада понесла витрати через примусову посадку літака Ryanair в Мінську . Він вважає, що ці витрати "потрібно компенсувати".

"Якщо ви готуєте черговий пакет санкцій, то не забудьте компенсувати витрати, які понесла білоруська сторона за час розслідування інциденту. МНС, МОЗ, сапери, кінологи, Антитерор та інші служби, які були підняті по моїй команді. Адже вони були залучені відповідно до міжнародних правил і наших законів. Треба за це заплатити", - заявив Лукашенко.

Він заявив, що проти Білорусі нібито розв'язана "багатопланова, багаторівнева гібридна війна".