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Лукашенко поскаржився на витрати через інцидент з літаком Ryanair

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Білорусь, Середа 26 травня 2021 13:00
Лукашенко поскаржився на витрати через інцидент з літаком Ryanair Фото: Лукашенко поскаржився на витрати через інцидент з літаком (kremlin.ru)
Автор: Андрій Василюк

Олександр Лукашенко заявив, що влада понесла витрати через примусову посадку літака Ryanair в Мінську. Він вважає, що ці витрати "потрібно компенсувати".

Про це повідомляє "Білорусь Сьогодні".

"Якщо ви готуєте черговий пакет санкцій, то не забудьте компенсувати витрати, які понесла білоруська сторона за час розслідування інциденту. МНС, МОЗ, сапери, кінологи, Антитерор та інші служби, які були підняті по моїй команді. Адже вони були залучені відповідно до міжнародних правил і наших законів. Треба за це заплатити", - заявив Лукашенко.

Він заявив, що проти Білорусі нібито розв'язана "багатопланова, багаторівнева гібридна війна".

Лукашенко також заявив про загрозу чергової світової війни, якщо в Білорусі "щось спалахне". За його словами, це може статися, тому що Білорусь - центр Європи.

Нагадаємо, в неділю в Мінську примусово посадили літак компанії Ryanair, після чого затримали опозиціонера Романа Протасевича. Посадку літака зажадали через нібито вибуховий пристрій на борту. Пасажирський літак супроводжували бойові винищувачі.

У Європі й США розкритикували такі дії білоруської влади. Низка авіакомпаній і країн заборонили польоти над Білоруссю.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила про підготовку нової хвилі протестів у Білорусі.

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