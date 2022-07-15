Лукашенко пошел вслед за Путиным: Беларусь оказалась в состоянии дефолта

Беларусь находится в состоянии дефолта по внешнему долгу 13 июля. Международное рейтинговое агентство Moody's не считает попытку Минска заплатить рублями по валютным еврооблигациям погашением долга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Moody's .

Как отмечается в сообщении, закончился льготный период, когда Беларусь должна была выплатить 22,9 млн долларов по еврооблигациям. Владельцы внешнего долга Беларуси не смогли вовремя получить свои выплаты, что является дефолтом.

Ранее международное Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг Беларуси в иностранной валюте с CCC до C вслед за объявлением министерством финансов Беларуси 29 июня о том, что платежи по еврооблигациям в долларах США будут переводиться в белорусских рублях.

Агентство заявило, что если платежи по еврооблигациям 2027 года в соответствии с первоначальными условиями не будут произведены к концу льготного периода, 13 июля, Fitch будет считать это дефолтом и понизит рейтинг до RD (ограниченный дефолт) и выпуск долга на D.