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Лукашенко пішов слідом за Путіним: Білорусь опинилася в стані дефолту

Фото: Лукашенко і Путін довели свої країни до дефолту (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Білорусь перебуває в стані дефолту за зовнішнім боргом 13 липня. Міжнародне рейтингове агентство Moody's не вважає спробу Мінська заплатити рублями за валютними єврооблігаціями погашенням боргу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Moody's.

Як наголошується в повідомленні, закінчився пільговий період, коли Білорусь повинна була виплатити 22,9 млн доларів за єврооблігаціями. Власники зовнішнього боргу Білорусі не змогли вчасно отримати свої виплати, що є дефолтом.

Раніше міжнародне Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг Білорусі в іноземній валюті з CCC до C слідом за оголошенням міністерством фінансів Білорусі 29 червня про те, що платежі за єврооблігаціями в доларах США будуть переводитися в білоруських рублях.

Агентство заявило, що якщо платежі за єврооблігаціями 2027 року відповідно до початкових умов не будуть проведені до кінця пільгового періоду, 13 липня, Fitch буде вважати це дефолтом і знизить рейтинг до RD (обмежений дефолт) і випуск боргу на D.

Нагадаємо, в кінці червня Росія опинилася в стані дефолту. Формально дефолт Росії настав 26 червня, коли закінчився 30-денний пільговий період виплати 100 млн доларів відсотків за євробондами. До цього Росія щосили намагалася проводити платежі за облігаціями на суму 40 млрд доларів з моменту свого вторгнення в Україну 24 лютого.

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Білорусь