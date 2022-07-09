Лукашенко идет вслед за Путиным: Беларуси грозит дефолт уже на следующей неделе

Как отметили в агентстве, понижение рейтинга последовало за объявлением министерством финансов Беларуси 29 июня о том, что платежи по еврооблигациям в долларах США вместо этого будут переводиться в белорусских рублей на счет в Беларусбанке.

Первый платеж в местной валюте для выплаты процентов по еврооблигациям 2027 года в долларах США был произведен в рамках этого процесса 29 июня, в день объявления. Это противоречит документации по облигациям, которая не допускает расчетов в альтернативных валютах.

Если платежи по еврооблигациям 2027 года в соответствии с первоначальными условиями не будут произведены к концу льготного периода, 13 июля, Fitch будет считать это дефолтом и понизит рейтинг до RD (ограниченный дефолт) и выпуск долга на D. Рейтинг будет повышен с RD "только после того, как Беларусь нормализует свои отношения со своими международными кредиторами", - отмечается в сообщении.