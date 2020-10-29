ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Лукашенко поручил закрыть границу Беларуси

Минск, Четверг 29 октября 2020 16:24
Лукашенко поручил закрыть границу Беларуси
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил для обеспечения безопасности закрыть границу страны. Он отметил, что Беларусь не должна находится под железным занавесом.

Об этом передает "Белта".

"Я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу - не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно", - заявил он.

При этом Лукашенко добавил, что граница является "зоной дружбы народов".

"Вы видите, нам бросили вызов. Какая здесь дружба… Но народы не виноваты", - заявил он.

Напомним, ранее посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что белорусские пограничники предпринимают меры, чтобы не пускать на территорию Беларуси граждан Украины, Литвы и Польши. По его словам, власти Беларуси по-прежнему считают Украину, Литву и Польшу угрозой.

При этом сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ему ничего не известно о возможном введении Беларусью запрета на въезд для украинцев.

Ранее сообщалось, что Беларусь и Россия утвердили план о совместной охране границ Союзного государства.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Александр ЛукашенкоБеларусьграница

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь