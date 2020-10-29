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Лукашенко доручив закрити кордон Білорусі

Мінськ, Четвер 29 жовтня 2020 16:24
Лукашенко доручив закрити кордон Білорусі
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив для забезпечення безпеки закрити кордон країни. Він зазначив, що Білорусь не повинна знаходиться під залізною завісою.

Про це передає "Белта".

"Я говорив: ми повинні закрити кордон. Закрити кордон - не зробити її залізною завісою, це нікому не потрібно", - заявив він.

При цьому Лукашенко додав, що кордон є "зоною дружби народів".

"Ви бачите, нам кинули виклик. Яка тут дружба... Але народи не винні", - заявив він.

Нагадаємо, раніше посол України в Білорусі Ігор Кизим заявив, що білоруські прикордонники роблять заходи, щоб не пускати на територію Білорусі громадян України, Литви і Польщі. За його словами, влада Білорусі як і раніше вважають Україну, Литву і Польщу загрозою.

При цьому сьогодні глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що йому нічого не відомо про можливе введення Білоруссю заборони на в'їзд для українців.

Раніше повідомлялося, що Білорусь і Росія затвердили план про спільну охорону кордонів Союзної держави.

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