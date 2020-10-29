Кулеба считает маловероятным запрет на въезд в Беларусь для украинцев

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ему ничего не известно о возможном введении Беларусью запрета на въезд для украинцев. Такой сценарий глава украинского МИД считает крайне маловероятным.

Об этом Кулеба заявил на брифинге в четверг, 29 октября.

"Я впервые такое слышу. Мне ничего не известно о запрете для украинцев на въезд, и более того, я считаю это крайне маловероятным сценарием", - сказал Кулеба.

Напомним, 28 октября посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что белорусские пограничники предпринимают меры, чтобы не пускать на территорию Беларуси граждан Украины, Литвы и Польши. По его словам, власти Беларуси по-прежнему считают Украину, Литву и Польшу угрозой.

В свою очередь Кулеба добавил, что пока не видел это заявление Кизима.

Ранее в Беларуси заявили, что могут закрыть маршруты в Украину из-за второй волны коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что Беларусь и Российская Федерация утвердили план о совместной охране границ Союзного государства.

Напомним, в Беларуси уже почти три месяца продолжаются антиправительственные протесты. При этом Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что Украина, Польша и Литва вмешиваются во внутренние дела Беларуси.