Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержания в Беларуси

Президент Беларуси поручил разобраться по всем фактам задержания во время протестов. В администрации Лукашенко сообщили, что по состоянию на вечер, 13 августа, уже отпущены более тысячи человек.

Об этом заявила глава администрации президента Беларуси Наталья Качанова, передает "Наша Нива".

По ее словам, все задержанные демонстранты были отпущены под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях.

"Нам не нужна драка. Не нужна война. Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении. Уже на вечер сегодняшнего дня отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям", - сообщила Качанова.

Напомним, с начала протестов, по данным Министерства внутренних дел, были задержаны около 6700 человек.

Также сообщалось, что в Беларуси с 9 августа во время протестов задержали 64 журналиста, многим инкриминируют участие в несанкционированных мероприятиях.