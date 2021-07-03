Лукашенко поручил перекрыть границу с Украиной, а Пукачу утвердили пожизненное заключение: новости за 2 июля

Александр Лукашенко заявил, что граница Беларуси с Украиной будет полностью перекрыта, Минздрав сообщил о смерти вакцинированного, Верховный суд оставил в силе пожизненный приговор Пукачу. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 2 июля - в материале РБК-Украина.

Лукашенко поручил закрыть границу с Украиной

В пятницу, 2 июля, Александр Лукашенко заявил, что поручил белорусским пограничникам полностью закрыть границу с Украиной. Свое решение он объяснил якобы потоком оружия из Украины в Беларусь. Он также объявил о том, что на территории Беларуси якобы обнаружили спящие террористические ячейки", которые назывались"отрядами самообороны". К этим ячейкам, по словам Лукашенко, причастны Украина, Германия, США, Польша и Литва.

В комментарии РБК-Украина спикер украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко сказал, что пока что закрытие белорусской границы в ведомстве подтвердить не могут. Украинская сторона не получала никаких официальных предупреждений из Минска.

Минздрав сообщил о смерти вакцинированного в Винницкой области

В Винницкой области после прививки от коронавируса умер 47-летний мужчина. У остальных людей, получивших прививку из этого флакона вакцины, проблем со здоровьем не обнаружили.

По данным Минздрава, прививку мужчине сделала мобильная бригада в 13:45. В течение часа после прививки у него не зафиксировали побочных эффектов. "В 17:00 у пациента появились жалобы на тошноту, потеря сознания. Была сразу вызвана экстренная медицинская помощь, которая провела реанимационные мероприятия. К сожалению, в 18:02 медики констатировали смерть мужчины", - рассказали в Минздраве.

Убийство Гонгадзе: Верховный суд оставил в силе пожизненный приговор Пукачу

Пожизненный приговор бывшему начальнику департамента внешнего наблюдения Министерства внутренних дел Алексею Пукачу за убийство журналиста Георгия Гонгадзе оставили в силе. Такое решение принял Верховный суд.

Кассационный уголовный суд Верховного суда отклонил все кассационные жалобы, в том числе и адвоката Пукача. Таким образом, оставлено в силе решение предыдущих судебных инстанций о пожизненном заключении для экс-милиционера за причастность к убийству Гонгадзе.

Минобороны решило изменить парадные ботинки курсанток после скандала с каблуками (видео)

Министерство обороны Украины попало в скандал из-за решения обуть курсанток в туфли на каблуках на параде ко Дню Независимости 24 августа, что вызвало волну критики со стороны общества, и возмущение ряда политиков. В итоге ведомство внесло правки в форму девушек-военнослужащих, и для них разработают специальную экспериментальную модель ботинок.

Министр поинтересовался у главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, не будет ли оптимальным вариантом для участниц парада - именно берцы вместо каблуков, из-за которых девушки могут сбить себе ноги. \

Самолет возле Гавайев аварийно сел на воду. Оба члена экипажа спасены

Грузовой самолет Boeing 737 возле Гавайев совершил вынужденную посадку на воду. Оба члена экипажа, которые были на борту, спасены.

По данным Федерального управления гражданской авиации (FAA) США, грузовой самолет совершил вынужденную посадку на воду после того, как пилоты сообщили о неисправности двигателя.

Италия отправила Бельгию домой с Евро-2020, а Испания обыграла Швейцарию

Италия минимально обыграла Бельгию и пробилась в полуфинал Евро-2020. За Италию забивали Барелла и Инсинье, на что бельгийцы ответили реализованным пенальти в исполнении Лукаку - 2:1.

В то же время сборная Испании обыграла Швейцарию в серии пенальти и заработала путевку в полуфинал Евро-2020. Там она сыграет с победителем пары Бельгия - Италия.

Жара до +35 и мощные ливни со шквалами: в Украине будет непростая погода

Погода в Украине в субботу, 3 июля, будет неустойчивая и обещает обильные осадки в некоторых регионах. Кроме того, местами прогнозируются град и шквалы, и из-за опасных метеорологических явлений объявлен І уровень опасности - желтый.