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Жара до +35 и мощные ливни со шквалами: в Украине будет непростая погода

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Суббота 03 июля 2021 06:38
Жара до +35 и мощные ливни со шквалами: в Украине будет непростая погода Коллаж РБК-Украина: погода в Украине ожидается неустойчивая
Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине в субботу, 3 июля, будет неустойчивая и обещает обильные осадки в некоторых регионах. Кроме того, местами прогнозируются град и шквалы, и из-за опасных метеорологических явлений объявлен І уровень опасности - желтый.

Об этом рассказали синоптики Укргидрометцентра.

Ожидается, что порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.

3 июля Украина будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления, что обусловит кратковременные дожди и грозы, а в западных и некоторых южных регионах пройдут сильные ливни.

На западе страны будет прохладнее, а на востоке - настоящая жара. При этом разница в температуре воздуха составит до 10 градусов.

Как говорится в прогнозе на сайте Gismeteo, столбики термометров в восточных областях в дневное время поднимутся до +29...+35 градусов.

В то же время в западных регионах температура воздуха составит около +23... +25 градусов.

В северных и центральных областях термометры покажут около +26... +28 градусов.

В южных областях столбики термометров будут колебаться в пределах +25... +28 градусов.

Ранее сообщалось, что синоптики дали "мокрый" прогноз до середины июля, и предупредили о затянувшихся ливнях с грозами.

Добавим также, что недавно метеоролог рассказал, какая погода будет в Украине в июле, и стоит ли ждать природных катаклизмов.

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